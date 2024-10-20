На Херсонщині продовжує функціонувати пересувна аптека: графік
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- Анна Гакман
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15:24, 20 жовтня, 2024
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Друга пересувна аптека, що функціонує на Херсонщині, наступного тижня здійснить виїзд у 20 населених пунктів.
Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, медична допомога буде надана мешканцям п’яти громад.
Вона курсуватиме за таким графіком:
21 жовтня:
- Богданівка Херсонської громади — 10:00-10:30;
- Петрівка Херсонської громади — 11:00-11:30;
- Східне Музиківської громади — 12:00-12:30;
- Загорянівка Музиківської громади — 13:00-13:30;
22 жовтня:
- Сонячне Херсонської громади — 10:00-10:30;
- Ясна Поляна Дар’ївської громади — 11:00-11:30;
- Федорівка Дар’ївської громади — 12:00-12:30;
- Ульянівка Дар’ївської громади — 13:00-13:30.
23 жовтня:
- Зарічне Дар’ївської громади — 10:00-10:30;
- Інгулець Дар’ївської громади — 11:00-11:30;
- Інгулівка Дар’ївської громади — 12:00-12:30;
- Чайкине Дар’ївської громади — 13:00-13:30;
- Вітрове Дар’ївської громади — 14:00-14:30.
24 жовтня:
- Вірівка Тягинської громади — 10:00-10:30;
- Матросівка Тягинської громади — 11:00-11:30;
- Високе Тягинської громади — 12:00-12:30.
25 жовтня:
- Львівські Отруби Тягинської громади — 10:00-10:30;
- Таврійське Тягинської громади — 11:00-11:30;
- Першотравневе Бериславської громади — 12:00-12:30;
- Раківка Бериславської громади — 13:00-13:30
Нагадаємо, на Херсонщині, протягом доби, з 19 по 20 жовтня, російські військові завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, освітньому закладу та адміністративній будівлі, а також по житлових кварталах.
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