На Херсонщині продовжує функціонувати пересувна аптека: графік

На Херсонщині продовжує функціонувати пересувна аптека, фото: пресслужба Херсонської ОВА

Друга пересувна аптека, що функціонує на Херсонщині, наступного тижня здійснить виїзд у 20 населених пунктів.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, медична допомога буде надана мешканцям п’яти громад.

Вона курсуватиме за таким графіком:

21 жовтня:

Богданівка Херсонської громади — 10:00-10:30;

Петрівка Херсонської громади — 11:00-11:30;

Східне Музиківської громади — 12:00-12:30;

Загорянівка Музиківської громади — 13:00-13:30;

22 жовтня:

Сонячне Херсонської громади — 10:00-10:30;

Ясна Поляна Дар’ївської громади — 11:00-11:30;

Федорівка Дар’ївської громади — 12:00-12:30;

Ульянівка Дар’ївської громади — 13:00-13:30.

23 жовтня:

Зарічне Дар’ївської громади — 10:00-10:30;

Інгулець Дар’ївської громади — 11:00-11:30;

Інгулівка Дар’ївської громади — 12:00-12:30;

Чайкине Дар’ївської громади — 13:00-13:30;

Вітрове Дар’ївської громади — 14:00-14:30.

24 жовтня:

Вірівка Тягинської громади — 10:00-10:30;

Матросівка Тягинської громади — 11:00-11:30;

Високе Тягинської громади — 12:00-12:30.

25 жовтня:

Львівські Отруби Тягинської громади — 10:00-10:30;

Таврійське Тягинської громади — 11:00-11:30;

Першотравневе Бериславської громади — 12:00-12:30;

Раківка Бериславської громади — 13:00-13:30

Нагадаємо, на Херсонщині, протягом доби, з 19 по 20 жовтня, російські військові завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, освітньому закладу та адміністративній будівлі, а також по житлових кварталах.