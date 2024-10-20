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На Херсонщині продовжує функціонувати пересувна аптека: графік

На Херсонщині продовжує функціонувати пересувна аптека, фото: пресслужба Херсонської ОВАНа Херсонщині продовжує функціонувати пересувна аптека, фото: пресслужба Херсонської ОВА

Друга пересувна аптека, що функціонує на Херсонщині, наступного тижня здійснить виїзд у 20 населених пунктів.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, медична допомога буде надана мешканцям п’яти громад.

Вона курсуватиме за таким графіком:

21 жовтня:

  • Богданівка Херсонської громади — 10:00-10:30;
  • Петрівка Херсонської громади — 11:00-11:30;
  • Східне Музиківської громади — 12:00-12:30;
  • Загорянівка Музиківської громади — 13:00-13:30;

22 жовтня:

  •   Сонячне Херсонської громади — 10:00-10:30;
  •  Ясна Поляна Дар’ївської громади — 11:00-11:30;
  •  Федорівка Дар’ївської громади — 12:00-12:30;
  •  Ульянівка Дар’ївської громади — 13:00-13:30.

23 жовтня:

  •  Зарічне Дар’ївської громади — 10:00-10:30;
  •  Інгулець Дар’ївської громади — 11:00-11:30;
  •  Інгулівка Дар’ївської громади — 12:00-12:30;
  •  Чайкине Дар’ївської громади — 13:00-13:30;
  •  Вітрове Дар’ївської громади — 14:00-14:30.

24 жовтня:

  •   Вірівка Тягинської громади — 10:00-10:30;
  •   Матросівка Тягинської громади — 11:00-11:30;
  •  Високе Тягинської громади — 12:00-12:30.

25 жовтня:

  • Львівські Отруби Тягинської громади — 10:00-10:30;
  •   Таврійське Тягинської громади — 11:00-11:30;
  •   Першотравневе Бериславської громади — 12:00-12:30;
  •   Раківка Бериславської громади — 13:00-13:30

Нагадаємо, на Херсонщині, протягом доби, з 19 по 20 жовтня, російські військові завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури, освітньому закладу та адміністративній будівлі, а також по житлових кварталах.

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