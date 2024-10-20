В Одеській дитячій лікарні тривають роботи з оновлення фасаду та реанімаційних палат

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні завершується ремонт двох реанімаційних палат, фото: Олег Кіпер

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні завершується реконструкція фасаду та ремонт двох реанімаційних палат.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«У медзакладі завершується реконструкція фасаду та ремонт двох реанімаційних палат. Нові палати оснащені інноваційними технологіями та сучасними меблями, що дозволить лікарям забезпечувати якісне лікування маленьких пацієнтів», — розповів Олег Кіпер.

Також він зазначив, що роботи з оновлення фасаду проводяться за підтримки місцевих благодійників.

«Завдяки підтримці місцевих благодійників тривають роботи з оновлення зовнішнього фасаду, що надасть лікарні сучасного вигляду та покращить умови для пацієнтів та їхніх сімей. Завдяки системі кейтерингу маленькі пацієнти отримують свіжу, поживну їжу, яка враховує їхні індивідуальні потреби та дієтичні вимоги. Це забезпечує важливу підтримку організму під час лікування та сприяє швидшому відновленню», — додав очільник Одеської ОВА.

Нагадаємо, в Одесі запрацювала муніципальна служба «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю.