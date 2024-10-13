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В Одесі запрацювало «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю: скористатися ним можна 10 разів на місяць

«Соціальне таксі» в Одесі, фото: міська рада«Соціальне таксі» в Одесі, фото: міська рада

В Одесі запрацювала муніципальна служба «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю. 

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Одеської міської ради, пишуть «МикВісті».

Замовити автомобіль можна зателефонувавши за номером «15-01» за три дні до поїздки. Скористатися послугою можна не більше ніж 10 разів на місяць в робочі дні з 08:30 до 17:30, повідомили у міській раді. 

Спецавтомобіль можна замовити для пересування Одесою: з місця проживання до органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, державних органів виконавчої влади, судів, закладів охорони здоров’я, лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих чи реабілітаційних установ, банківських установ, соціальних, культурних, освітніх закладів та установ, протезно-ортопедичних підприємств, авто- та залізничних вокзалів, підприємств, що надають житлово-комунальні послуги населенню.

Також спецавтомобіль людина може одразу замовити у зворотному напрямку. Але час очікування людини спецавтомобілем у такому разі не повинен перевищувати 2 години.

Про скасування замовлення потрібно повідомити не пізніше ніж за 2 години до визначеного часу замовлення. У разі відмови від послуги після подачі спецавтомобіля до місця замовлення послуга вважається використаною. 

Нагадаємо, що у «Соціальному таксі» працюватиме 6 спеціально обладнаних автомобілів: дві машини закуплено за кошти бюджету Одеси, дві — надані партнерами з Регенсбурга та дві — від громадської організації «Безбар’єрні», повідомляв раніше мер Геннадій Труханов.

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