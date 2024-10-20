Тіло журналістки Вікторії Рощиної не повернули Україні під час обміну 18 жовтня

Вікторія Рощина, фото: Facebook/Victoria Roschina

Під час обміну 18 жовтня тіло загиблої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної не повернули Україні.

Про це у коментарі «Суспільному» повідомив Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні.

«Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють», — повідомив Яценко.

Він також зазначив, що робота з повернення тіла розпочалася одразу після отримання інформації про її смерть, проте процес залежить від дій російської сторони.

«Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощини щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо», — зазначив Яценко.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.