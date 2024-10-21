  • понеділок

    21 жовтня, 2024

  • 9.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 9.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Співпрацював з росіянами під час окупації Херсонщини: колаборанта засуджено до 10 років увʼязнення

На Херсонщині засуджено колаборанта до 10 років увʼязнення. Фото: СБУНа Херсонщині засуджено колаборанта до 10 років увʼязнення. Фото: СБУ

На Херсонщині до 10 років в’язниці засудили місцевого мешканця, який працював «начальником Новоолексіївського територіального управління Генічеської ВЦА» під час окупації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вказано, що Асан Алієв, житель Новоолексіївки Генічеського району Херсонщини в травні 2022 року добровільно очолив місцеву окупаційну селищну адміністрацію.

Перебуваючи на незаконній посаді, чоловік набирав у штат псевдооргану «однодумців», яким платив зарплату в російських рублях. 

Засуджений брав участь у засіданнях так званої «державної ради» у тимчасово окупованого Криму. Також давав інтерв’ю російським ЗМІ, в яких підтримував діяльність незаконно створених органів влади на окупованих територіях.

«Він закликав односельців переходити на бік Росії та брати участь у псевдореферендумі, для організації та проведення якого він особисто підшукував «бажаючих». Також він «турбувався» про побут окупантів, розселяючи їх по домівках, мешканці яких виїхали на підконтрольну Україні територію», — йдеться у повідомлення.

За інформацією правоохоронців, саме Алієв зняв український прапор з місцевої адмінбудівлі та встановив російський. 

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності та засудив до 10 років ув’язнення за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати посади або займатись діяльністю, пов’язаною із виконанням організаційно-розпорядчих або  адміністративно-господарських функцій строком на 15 років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці». 

Останні новини про: СБУ

«Зливав» ворогу інформацію про розташування критичної інфраструктури у Миколаєві: місцевому мешканцю оголосили підозру
Шпигували на півдні України: правоохоронці викрили агентів РФ
Від 12 років до довічного за гратами: СБУ викрила колаборантів

Читайте також:

новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська

Останні новини про: СБУ

Від 12 років до довічного за гратами: СБУ викрила колаборантів
Шпигували на півдні України: правоохоронці викрили агентів РФ
«Зливав» ворогу інформацію про розташування критичної інфраструктури у Миколаєві: місцевому мешканцю оголосили підозру

У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

9 годин тому

Росіяни атакували Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні