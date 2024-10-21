Співпрацював з росіянами під час окупації Херсонщини: колаборанта засуджено до 10 років увʼязнення

На Херсонщині засуджено колаборанта до 10 років увʼязнення. Фото: СБУ

На Херсонщині до 10 років в’язниці засудили місцевого мешканця, який працював «начальником Новоолексіївського територіального управління Генічеської ВЦА» під час окупації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вказано, що Асан Алієв, житель Новоолексіївки Генічеського району Херсонщини в травні 2022 року добровільно очолив місцеву окупаційну селищну адміністрацію.

Перебуваючи на незаконній посаді, чоловік набирав у штат псевдооргану «однодумців», яким платив зарплату в російських рублях.

Засуджений брав участь у засіданнях так званої «державної ради» у тимчасово окупованого Криму. Також давав інтерв’ю російським ЗМІ, в яких підтримував діяльність незаконно створених органів влади на окупованих територіях.

«Він закликав односельців переходити на бік Росії та брати участь у псевдореферендумі, для організації та проведення якого він особисто підшукував «бажаючих». Також він «турбувався» про побут окупантів, розселяючи їх по домівках, мешканці яких виїхали на підконтрольну Україні територію», — йдеться у повідомлення.

За інформацією правоохоронців, саме Алієв зняв український прапор з місцевої адмінбудівлі та встановив російський.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності та засудив до 10 років ув’язнення за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлено права обіймати посади або займатись діяльністю, пов’язаною із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 15 років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці».