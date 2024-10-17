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Від 12 років до довічного за гратами: СБУ викрила колаборантів

Правоохоронці затримали колоборантів. Фото: пресслужба Служби безпеки УкраїниПравоохоронці затримали колоборантів. Фото: пресслужба Служби безпеки України

Правоохоронці викрили агентурну мережу російської фсб, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці». 

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

У ході спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох агентів, серед яких мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм. Колаборанти фіксували вузлові залізничні станції, що використовуються для постачання зброї на фронт, а також позицій українських військ на Краматорському напрямку. Інформацію вони передавали російським кураторам через месенджери у вигляді позначок на картах із детальними описами.

Правоохоронці затримали колоборантів. Фото: пресслужба Служби безпеки УкраїниПравоохоронці затримали колоборантів. Фото: пресслужба Служби безпеки України

Як повідомили у відомстві, під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, якими затримані користувалися для зв'язку. Двом агентам висунуто підозру за державну зраду, а третьому — за незаконне поширення інформації про переміщення українських військових. Усім трьом загрожує від 12 років тюремного ув'язнення до довічного з конфіскацією майна.

Зазначається, що спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Раніше, СБУ затримала агентів воєнної розвідки рф на Херсонщині. Сімейна пара та їхній спільник збирали дані про розташування українських військ та передавали інформацію росіянам.

Нагадаємо, двох колишніх працівників поліції обвинувачують у державній зраді. Під час тимчасової окупації Херсонської області вони працювали у незаконних правоохоронних органах рф.

Українські контррозвідники затримали інформатора фсб, який діяв на Донеччині та Сумщині. 

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці оголосили підозру жінці, яка поширювала російську пропаганду в освітні заклади Херсонщини під час окупації.

Крім того, директорці однієї з мистецьких шкіл Миколаївського району та місцевому мешканцю оголосили підозри, через поширення російської пропаганди. Обом загрожує до восьми років ув’язнення.

 

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