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Вербування через сайти знайомств: СБУ затримала коригувальника

Контррозвідка затримала інформатора, Фото: пресслужба СБУКонтррозвідка затримала інформатора, Фото: пресслужба СБУ

Українські контррозвідники затримали інформатора ФСБ, який діяв на Донеччині та Сумщині. Він збирав дані про розташування українських військ та коригував ворожі повітряні атаки. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомили у Службі безпеки України. 

23-річний житель Покровська був завербований російськими спецслужбами через «медову пастку» на сайті знайомств. Представниця ФСБ встановила з ним контакт та залучила до шпигунської діяльності. Молодик приховано фіксував позиції українських військових біля Покровська та повідомляв про наслідки авіаударів.

Пізніше «агента» направили на Сумщину для спостереження за роботою української ППО біля кордону. Він орендував квартиру в обласному центрі та обладнав її під спостережний пункт, де встановив мобільний телефон для онлайн-трансляції повітряних атак.

Працівники СБУ затримали інформатора, вилучили телефони, які він використовував для передавання даних. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). Заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці оголосили підозру жінці, яка поширювала російську пропаганду в освітні заклади Херсонщини під час окупації.

Крім того, директорці однієї з мистецьких шкіл Миколаївського району та місцевому мешканцю оголосили підозри, через поширення російської пропаганди. Обом загрожує до восьми років ув’язнення.

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