У Первомайську затримали чоловіка, який стріляв по автомобілю та погрожував поліцейському

У Первомайську затримали чоловіка, який пошкодив сусідський автомобіль. Фото: Нацполіція

У ніч на 20 жовтня чоловік стріляв по автівці у дворі багатоповерхівки на одній із вулиць Первомайська.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Поліцейські встановили, що 38-річний чоловік перебуваючи в стані сп’яніння пошкодив битою припаркований сусідський автомобіль. Потім він почав стріляти по автівці зі свого малокаліберного револьвера.

Окрім цього, він погрожував розправою одному з поліцейських, під час виконання ним своїх службових обов’язків.

Правоохоронці з’ясували, що причиною протиправної поведінки чоловіка стало зайняте іншим мешканцем багатоповерхівки паркомісце для авто, яке він вважав своїм.

У Первомайську затримали чоловіка, який пошкодив сусідський автомобіль. Фото: Нацполіція

У Первомайську затримали чоловіка, який пошкодив сусідський автомобіль. Фото: Нацполіція

Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 4 статті 296 «Хуліганство, що супроводжувалось особливою зухвалістю та вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень»;

частина 1 статті 345 «Погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків». Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні вказаних злочинів.

За скоєне підозрюваному загрожує до 7 років ув’язнення.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяця без права внесення застави.

Нагадаємо, у Первомайському районі Миколаївщини затримали чоловіка за підозрою у вбивстві співмешканки.