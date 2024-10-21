Вбили українського патріота на Снігурівщині: судитимуть трьох російських військових

Місто Снігурівка, архівне фото: «МикВісті»

Слідчі поліції завершили розслідування щодо вбивства 53-річного мешканця Снігурівського району Миколаївської області, який перебував там під час окупації та мав українську позицію. Він передавав інформацію про пересування російської техніки Збройним силам України, за це військові РФ його застрелили.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За інформацією правоохоронців, росіяни спочатку катували цивільного, а потім вбили.

«Звʼязали руки пластиковими хомутами та пиляли напильником зуби, а після відрубали пальці рук і застрелили», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, серед знайдених доказів було перехоплення розмови російських військовослужбовців, у якій йдеться про катування і вбивство цивільного.

У ході розслідування слідчі з'ясували, що вбивство сталось в кінці березня 2022 року в одному з населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Встановивши місце поховання вбитого, поліцейські провели ексгумацію тіла для проведення судмедекспертизи та порівняльної генетичної молекулярної експертизи з родичами загиблого.

Встановити особи вбивць допомогли фахівці Головного управління Розвідки Міноборони України, а саме — командирів та солдата 108 десантно-штурмового полку з Краснодарського краю, які в момент вчинення злочину дислокувались на території Снігурівського району.

Судитимуть трьох російських військових, які вбили цивільного на Миколаївщині. Фото: Нацполіція

Правоохоронці зазначили, що у травні 2024 року слідчі повідомили про підозру російським військовим у жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, що передбачає частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду для розгляду справи по суті. Росіянам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, російського військового судитимуть за ув’язнення, побиття, погрозу зґвалтування та приниження місцевих мешканців колишньої тимчасово окупованої Снігурівки Миколаївської області.