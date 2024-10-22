Російські війська знову пошкодили лінію живлення на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція / Фото: Фейсбук

Через російські обстріли знову пошкоджена одна із двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Про це повідомили в «Укренерго».

Зазначається, що після обстрілу лінія виведена в аварійний ремонт.

«Вчора, 21 жовтня, внаслідок артилерійського обстрілу з боку окупантів – була пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять Запорізьку АЕС. Внаслідок цього знизилась надійність живлення атомної електростанції. Наразі лінія виведена в аварійний ремонт. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати пошкодження», — йдеться у повідомленні.

У серпні 2024 року через російські обстріли одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Через це Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту.

Навесні цього року ремонтні бригади НЕК «Укренерго» відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», яка була пошкоджена вранці, ракетним обстрілом РФ.

Нагадаємо, що 20 жовтня добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері. Він був на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі — 13 жовтня. Зазначається також, що 21 жовтня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 18 жовтня.