Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, — «Укренерго»

Через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, фото: Unsplash

20 жовтня добовий максимум споживання електроенергії був зафіксований увечері. Він був на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі — 13 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі «Укренерго».

«Причина такого суттєвого зростання споживання — зниження температури повітря на всій території України та масове використання обігрівачів, зокрема — у вечірні години», — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що 21 жовтня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 18 жовтня.

В компанії нагадали, що в години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.

Раніше колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що в Україні взимку відключатимуть світло навіть, якщо всі пошкоджені об’єкти генерації будуть відремонтовані. Він зауважив, що світло не вимикатимуть лише за дуже оптимістичних сценаріїв, а це температура повітря від +5 до +15 градусів та відсутність обстрілів енергооб’єктів.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 жовтня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі планові відключення електроенергії. Зазначається, що електроенергія буде відсутня до 17:00.