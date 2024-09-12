Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна.

В Україні взимку відключатимуть світло навіть, якщо всі пошкоджені об’єкти генерації будуть відремонтовані

Про це повідомив колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Економічній правді».

Він зауважив, що світло не вимикатимуть лише за дуже оптимістичних сценаріїв, а це температура повітря від +5 до +15 градусів та відсутність острідів енергооб’єктів.

«Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані», — впевнений Володимир Кудрицький.

Колишній голова НЕК «Укренерго» вважає, що відключення світла опалювального сезону можуть початися з грудня, бо в листопаді може не бути холодної погоди. За його словами, в теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, Україна може обійтись без відключень.

«А якщо буде якийсь холодний період, ну, наприклад мінус 10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит», — додав він.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.