У Полтавському ТЦК заявили про самогубство військовозобовʼязаного

У Полтавському ТЦК повідомили про самогубство військовозобовʼязаного, ілюстративне фото

На Полтавщині 21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобовʼязаних виявили тіло мертвого чоловіка.

Про це повідомили на сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП)

За словами співробітників установи, слідів насильства на тілі не було. Як розповіли в Полтавському обласному ТЦК і СП, чоловіка до пункту збору доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку. Потім він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож співробітники установи склали відповідний акт.

Крім того, повідомляють, що 2023 року чоловіка було засуджено за статтею 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу за мобілізацією). Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком іспитового строку, що закінчився у вересні 2024 року.

У Полтавському обласному ТЦК і СП кажуть, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобовʼязаного не чинилося і він очікував на збірному пункті остаточного оформлення всіх документів. Наразі для з’ясування всіх причин і обставин проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, що на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі раптово помер військовозобовʼязаний чоловік. Як стверджується, він помер від раптового різкого погіршення стану здоров’я, що супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

Також раніше голова Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Пуйко, який обіймає цю посаду з серпня 2024 року, заявив про зменшення кількості випадків примусової доставки чоловіків у військкомати області.