З початку повномасштабної війни в Україні загинула 581 дитина,  — ювенальні прокурори

Інфографіка Генеральної прокуратури України

З початку повномасштабної війни в Україні загинула 581 дитина, а 1649 дітей отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі України.

Так, за даними ювенальних прокурорів, загалом постраждало 2230 дітей. Найбільше в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Київській, Запорізькій областях.

Ювенальні прокурори зазначили. що 21-22 жовтня цього року з'явилися нові жертви, серед них 15-річна дівчина, яка отримала поранення у селі Бузьке, Миколаївська область.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 514 українських дітей.

Також Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України раніше повідомляло, що приблизно чотири тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.