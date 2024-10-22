У Миколаєві на три місяці частково обмежать рух транспорту на кількох вулицях: деталі

Працівники «Миколаївелектротрансу» проводять ремонтні роботи, архівне фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві перекриють рух на ділянці між вулицями 7-а та 6-а Слобідська по вулиці Ігоря Бедзая (колишня Чкалова, – прим.). Обмеження діятиме у зв'язку з проведенням аварійних робіт на каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївводоканал».

Повідомляється, що рух буде перекрито з 23 жовтня 2024 року і триватиме до 31 січня 2025 року.

«В рамках реалізації проєкту «Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектору по вулиці Чкалова від вулиці 7 Слобідської до вулиці 6 Слобідської в Миколаєві» та у зв'язку з аварійною ситуацією, яка склалась на каналізаційній мережі, з 23 жовтня 2024 по 31 січня 2025 року буде перекрито рух автотранспорту», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві на три місяці частково обмежать рух транспорту, ілюстрація «Миколаївводоканал»

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві перекривали рух на перехресті вулиць Ігоря Бедзая та Садова. Це було пов'язано з проведенням робіт з ремонту трамвайних колій.