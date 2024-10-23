У полі на Миколаївщині четверо людей підірвалися на залишках російського БпЛА

Четверо людей підірвались на залишках російського БпЛА на Миколаївщині, фото: Нацполіція

Ввечері 21 жовтня в Миколаївському районі, у полі неподалік населеного пункту на вибухівці підірвалися четверо людей, серед яких 15-річна дівчина.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, з місця події із осколковими пораненнями різних ступенів тяжкості двох хлопців 19-ти років та 21-річного молодика й неповнолітню дівчину доставили до лікарні.

За їхніми словами, вони їхали по польовій дорозі на мопедах, та коли зупинилися біля них пролунав вибух.

Четверо людей підірвались на залишках російського БпЛА на Миколаївщині, фото: Нацполіція Четверо людей підірвались на залишках російського БпЛА на Миколаївщині, фото: Нацполіція

На місці фахівці управління вибухотехнічної служби поліції встановили, що здетонували залишки від російського БпЛА.

Четверо людей підірвались на залишках російського БпЛА на Миколаївщині, фото: Нацполіція Четверо людей підірвались на залишках російського БпЛА на Миколаївщині, фото: Нацполіція

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.