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В Одесі батько побив двомісячну доньку: дитина у важкому стані

В Одесі батько побив двомісячну доньку. Фото: НацполіціяВ Одесі чоловік побив свою двомісячну доньку. Фото: Нацполіція

В Одесі батько побив свою 2,5-місячну доньку через те, що вона плакала. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією поліції, 27-річний батько дратувався і бив доньку щоразу, коли вона плакала, у такий спосіб «заспокоюючи» її. 

До реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні дитину доставили ввечері 22 жовтня. Після чергового побиття, самопочуття дитини ставало дедалі гіршим, тому мати викликала швидку. Зі слів 24-річної жінки, вона боялась стати чоловіку на заваді.

Окрім доньки, подружжя має дворічного сина, якого батько, за даними правоохоронців, також бив. Наразі хлопчика обстежують лікарі, у нього, попередньо, закритий перелом стегна.

«Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про повідомлення про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні доньки, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя дитини в момент заподіяння. За цей злочин передбачене покарання до восьми років увʼязнення. Ми клопотатимемо в суді про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — зазначили у поліції.

Також слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань й за ознаками частини 1 статті 122 Кримінального кодексу України. В рамках цього розслідування встановлюються обставини щодо побиття хлопчика.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня чоловік стріляв по автівці у дворі багатоповерхівки на одній із вулиць Первомайська.

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