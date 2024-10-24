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Внаслідок російського обстрілу пошкоджені колії між Миколаєвом та Херсоном, — УЗ

Поїзд «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»Поїзд «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

У звʼязку з пошкодженням колій між Миколаєвом та Херсоном, поїзди до Херсона зупинятимуться у Миколаєві, а далі пасажирів доставлять автобусами.

Про це зранку 24 жовтня повідомили в Укрзалізниці.

«У зв’язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Поїзди сполученням до Херсона зупинятимуться у Миколаєві. Доправлення пасажирів до Херсона здійснюватиметься автобусами», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усіх 78 пасажирів, які їдуть до Херсона, обіцяють доставити до місця призначення «з максимально можливим комфортом».

«Залізничні ремонтні бригади вже виїхали на відновлювальні роботи. До зворотного рейсу плануємо відновити залізничне сполучення», — наголосили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що вчора, 23 жовтня та сьогодні вночі 24 жовтня, росіяни з дронів та артилерії обстріляли дві громади Миколаївської області.

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