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На Херсонщині директорку навчального комплексу підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Ілюстраційне фото: відділ комунікації поліції Херсонської областіІлюстраційне фото: відділ комунікації поліції Херсонської області

На Херсонщині правоохоронці повідомили про підозру директорці навчально-виховного комплексу. Фігурантку справи звинувачують у розтраті понад півмільйона гривень бюджетних коштів. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

За інформацією відділу комунікації поліції Херсонської області, 67-річна керівниця у липні 2022 року преміювала 23 працівників навчального закладу. Розмір премій коливався від однієї тис грн до 60 тисяч гривень, що призвело до розтрати більше ніж 516 тисяч гривень з місцевого бюджету.

Слідчі кваліфікували протиправні дії фігурантки за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, а  саме: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. 

Крім того, директорка є районною депутаткою, тож про підозру у вчиненні злочину їй повідомили представники обласної прокуратура. 

У відомстві зазначили, що наразі слідчі дії тривають. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що експосадовців міноборони судитимуть за розтрату ₴2 мільярди на закупівлях амуніції. 

Як повідомлялось, на Миколаївщині чиновниця привласнила ₴1 мільйон на закупівлі товару для військових.

 

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