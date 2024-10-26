На Херсонщині підозрюються дві місцеві жительки за колабораційну діяльність. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують двох жінок, які працювали на керівних посадах в незаконно створеній податковій службі Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 51-річна та 48-річна підозрювані у червні 2022 року погодились працювати на посадах «начальниці загального відділу» та «заступниці начальника управління реєстрації та обліку платників податків»,у незаконно створеній «Податковій службі Херсонської області».

«Жінки сприяли окупаційній владі у поширенні авторитету незаконно створених органів серед місцевого населення, що призвело д посилювало заходи тимчасової окупації територій Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Херсонської обласна прокуратура регіону заочно повідомила двом жителькам про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі, що передбачає частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують жительку Херсона, яка готувала проведення незаконного референдуму щодо приєднання регіону до складу РФ.