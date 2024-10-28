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За рік у Миколаєві знищили 68 контейнерів для сміття: збитки перевищили 472 тисячі гривень

За рік у Миколаєві знищили 68 сміттєвих контейнерів. Фото: міський голова Олександр Сенкевич За рік у Миколаєві знищили 68 сміттєвих контейнерів. Фото: міський голова Олександр Сенкевич

Станом на жовтень 2024 року невідомі знищили 68 контейнерів для сміття підприємства «Миколаївкомунтранс», що призвело до збитків у розмірі 472 тисячі 365,82 гривень.

Цю інформацію сьогодні, 28 жовтня, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі.

Олександр Сенкевич також зазначив, що за весь 2023 рік вандали знищили 64 контейнери.

На підприємстві зазначали, що замінять пошкоджені баки на нові, також там запевнили, що сміттєвих контейнерів вистачить до кінця року.

У разі виявлення випадків вандалізму мер закликав городян повідомляти поліцію.

— Хочеться достукатися до таких «особин», але я розумію, що не вийде. Якщо бачите випадки підпалу чи інші факти знищення майна, повідомляйте поліції, — написав Олександр Сєнкевич.

Раніше миколаївці просили встановити додаткові сміттєві баки у дворах.

Також у Миколаєві з 1 квітня невідомі підпалили 14 контейнерів для сміття.

Вандали підпалили ще 4 контейнери для сміття у Миколаєві.

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