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Миколаївці просять встановити додаткові сміттєві контейнери у дворах: «Два баки не вистачає на шість під'їздів»

Сміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина ПаркерСміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина Паркер

Мешканка Центрального району Миколаєва просить встановити додаткові пластикові контейнери для сміття за адресами Колодязна 13, 13А та 15. 

Відповідне звернення опубліковане у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді». У ньому місцева мешканка Катерина Паркер також звернула увагу на купу сміття, що утворилося навколо контейнерів. 

— Це фото, як комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» вивозить сміття. І так щоразу. Підняття тарифу не допомагає. Двох баків не вистачає на шість під'їздів. Бідний двірник не встигає прибирати те, що після себе залишають комунальники, – написала вона у зверненні.

Це звернення було зареєстровано та передано 12 жовтня на виконання в Адміністрацію Центрального району міста. 

Сміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина ПаркерСміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина Паркер
Сміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина ПаркерСміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина Паркер
Сміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина ПаркерСміття біля контейнерів у Центральному районі Миколаєва, фото: Катерина Паркер

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Нагадаємо, впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. 

У липні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що за два місяці містяни спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття. 

На початку минулого року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума — 7,2 мільйонів гривень.

Водночас у квітні 2023 року в Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.

А з 1 квітня по 10 травня невідомі знищили 14 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. Сума збитків склала 105 тисяч гривень.

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