Фото для иллюстрации

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета заключил договор с предприятием НПП «Укрресурс» на покупку тысячи мусорных контейнеров. Стоимость каждого составляет 7 тысяч 284 гривны.

Об этом свидетельствует договор, который департамент опубликовал в системе ProZorro, пишут « НикВести ».

Поставить товар продавец должен до 20 марта 2023 года.

ООО «НПП «Укрресурс» зарегистрировано с 2006 года в городе Луцк. Уставный капитал – 35 тысяч гривен, владелец и директор – Виктор Хомич. Предприятие специализируется на производстве контейнеров и баков, строительстве, торговле автомобилями.

«У НПП «Укрресурс» много контрактов с коммунальными предприятиями и учреждениями в разных областях Украины. Однако Департамент ЖКХ Николаевского горсовета является его крупнейшим клиентом среди бюджетников. Включая этот договор, они заключили 4 контракта на общую сумму в почти 14 миллионов гривен.

Как сообщалось, речь идет о контейнерах на колесах, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов.

В техническом задании указано, что контейнеры должны быть изготовлены из пластика высокой плотности, устойчивого к ультрафиолету, с плоской крышкой, серого цвета и объемом 1100 литров.

Масса нагрузки, которую выдерживает контейнер, — не менее 440 килограммов. Контейнеры должны обеспечивать возможность загрузки в мусоровозы, как с задней, так и с боковой загрузкой (универсальные).