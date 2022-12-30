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В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета планируют приобрести тысячу новых мусорных контейнеров, потратив 8,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в электронной системе публичных закупок ProZorro.

Закупку с ожидаемой стоимостью 8 миллионов 700 тысяч гривен объявили 27 декабря, аукцион намечен на 17 января 2023 года.

За эту сумму департамент планирует закупить 1000 контейнеров на колесах, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов.

В техническом задании указано, что контейнеры должны быть изготовлены из пластика высокой плотности, устойчивого к ультрафиолету, с плоской крышкой, серого цвета и объемом 1100 литров.

Масса нагрузки, которую выдерживает контейнер, — не менее 440 килограммов. Контейнеры должны обеспечивать возможность загрузки в мусоровозы, как с задней, так и с боковой загрузкой (универсальные).

Дно контейнера должно быть оборудовано отверстием для стока моющей жидкости и удаления влаги после санитарной очистки.

Ранее Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета приобрел 400 новых мусорных контейнеров, потратив более 3 миллионов гривен.