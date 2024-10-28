Пропонував уникнути мобілізації за $12 тисяч: в Одесі поліція підозрює 23-річного чоловіка

В Одесі чоловік пропонував уникнути мобілізації за $12 тисяч. Фото: Нацполіція

В Одесі 23-річний чоловік розповсюджував серед знайомих інформацію про те, що може вирішити будь-яке питання пов’язане з уникненням від мобілізації. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний запевняв, що за грошову винагороду може вплинути на «потрібних» посадових осіб у військово-лікарської комісії та територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки в Одесі, щоб вони зняли «клієнта» з військового обліку за станом здоров’я.

Окрім цього, чоловік говорив, що має вплив на прикордонників, які можуть допомогти «хворим» безперешкодно покинути межі країни.

Зазначається, що підозрюваний підшукав «клієнта» і домовився з ним про надання повного пакету послуг, вартість якого складала 12 тисяч доларів.

«Щоб почати процес підготовки необхідних документів «клієнт» на вимогу підозрюваного передав йому 4000 гривень авансу, а пізніше мав принести особисті документи і ще 5500 доларів. Втім, маючи завдаток за послугу, підозрюваний почав вимагати як найшвидшої передачі йому обумовленої суми грошей, погрожуючи у разі відмови, відправити його на лінію фронту», — додали правоохоронці.

Поліція затримала 23-річного одесита відразу після того, коли він отримав 5,5 тисяч доларів доларів неправомірної вигоди. Гроші вилучили в якості речових доказів.

В Одесі чоловік пропонував уникнути мобілізації за $12 тисяч. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили йому про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки та одержанні неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, що передбачає частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Наразі встановлюються особи, які встигли скористатися протиправними послугами фігуранта, і можливі його спільники.

За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, київські суди ухвалили перші вироки щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. Загалом покарали 7 чоловіків, ще 19 чекають на рішення суду.