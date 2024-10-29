Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в Чечні
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- Марія Хаміцевич
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11:41, 29 жовтня, 2024
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Чеченський лідер Рамзан Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу (РУС) в Гудермесі Чеченської Республіки вранці 29 жовтня.
Про це він написав Telegram.
За його словами, о 6:30 в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу.
Рамзан Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.
«Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі», — написав він.
Як зазначив російський Telegram-канал Baza, це перша атака БпЛА на території Чечні.
Нагадаємо, раніше на російському військовому аеродромі «Орєнбурґ-2» спалили російський військово-транспортний літак Ту-134. Зазначається, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Російської Федереції.
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