Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу в Чечні

Пожежа у російському університеті спецназу в місті Гудермес, Фото: РІА Новини

Чеченський лідер Рамзан Кадиров заявив про атаку безпілотників на російський університет спецназу (РУС) в Гудермесі Чеченської Республіки вранці 29 жовтня.

Про це він написав Telegram.

За його словами, о 6:30 в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу.

Рамзан Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.

«Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі», — написав він.

Як зазначив російський Telegram-канал Baza, це перша атака БпЛА на території Чечні.

Нагадаємо, раніше на російському військовому аеродромі «Орєнбурґ-2» спалили російський військово-транспортний літак Ту-134. Зазначається, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Російської Федереції.