  • понеділок

    14 жовтня, 2024

  • 13.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Росії на аеродромі згорів військовий літак Ту-134, — ГУР

На російському військовому аеродромі «Орєнбурґ-2» спалили російський військово-транспортний літак Ту-134.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-агресора. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Орєнбурґ-2», де базувався Ту-134», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Російської Федереції.

Раніше, воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України «Крила» виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Вартість ворожого автоматизованого ЗРК — 10 мільйонів доларів. Вартість FPV-дрона, яким розвідники спалили «Осу» — кілька сотень доларів.

Останні новини про: ГУР

ГУР здійснило масштабну кібератаку на промислові об'єкти Росії: знищили 70 терабайтів даних
ГУР: план повернення Криму та знищення Керченського мосту є, але в реальності все важче
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтобаз та складу боєприпасів у Росії

Читайте також:

новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн

Юлія Бойченко
новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ГУР

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтобаз та складу боєприпасів у Росії
ГУР: план повернення Криму та знищення Керченського мосту є, але в реальності все важче
ГУР здійснило масштабну кібератаку на промислові об'єкти Росії: знищили 70 терабайтів даних

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко

Росія за добу обстріляла вісім населених пунктів Херсонщини: один загиблий, четверо поранених

У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн

У Миколаєві сьогодні частково перекриють рух по вулиці Садовій: ремонтуватимуть колії