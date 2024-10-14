У Росії на аеродромі згорів військовий літак Ту-134, — ГУР

На російському військовому аеродромі «Орєнбурґ-2» спалили російський військово-транспортний літак Ту-134.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-агресора. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Орєнбурґ-2», де базувався Ту-134», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони Російської Федереції.

Раніше, воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України «Крила» виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Вартість ворожого автоматизованого ЗРК — 10 мільйонів доларів. Вартість FPV-дрона, яким розвідники спалили «Осу» — кілька сотень доларів.