Херсонський депутат проведе 5 років у в'язниці за використання забороненої символіки

Інфоргафіка пресслужби Херсонської обласної прокуратури

На Херсонщині депутата Генічеської міської ради засудили до п'яти років в'язниці з конфіскацією майна за публічне використання комуністичної символіки.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у травні 2022 року засуджений брав участь у параді до Дня перемоги, який був організований окупаційною владою в Генічеську. Під час заходу він демонстрував комуністичний прапор.

Згодом на своїй сторінці в соцмережі депутат опублікував відео з пропагандою комуністичного режиму та відповідною символікою.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали службовці головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Раніше у Херсоні до 15 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створеному правоохоронному органі.

Нагадаємо, що 21-річний миколаївський студент Ростислав Савченко, якого засудили до 10 років тюрми за поширення інформації про переміщення Сил оборони України, розповів, як на нього із пропозицією про співпрацю вийшли російські загарбники.