Співпрацювала з росіянами під час окупації: жительку Херсона засудили до 15 років

У Херсоні засудили до 15 років місцеву мешканку. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні до 15 років в’язниці засудили місцеву мешканку, яка працювала у незаконно створеному правоохоронному органі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 56-річна засуджена у липні 2022 року, під час тимчасової окупації Херсона, працювала на посаді бухгалтера у незаконному «Експертно-криміналістичному центрі ГУ МВС Херсонської області».

«На посаді жінка формувала заявки та нараховувала зарплатню співробітникам. Своїми діями вона сприяла функціонуванню незаконного правоохоронного органу на тимчасово окупованій території», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура визнала винною жінку в добровільному зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі, що передбачає частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив їй покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують двох жінок, які працювали на керівних посадах в незаконно створеній податковій службі Херсонської області.