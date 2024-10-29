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«Соціальне таксі» на Херсонщині: за пів року понад 400 людей з інвалідністю скористалися безкоштовними перевезеннями

«Соціальне таксі» в Одесі, ілюстративне фото: міська рада«Соціальне таксі» в Одесі, ілюстративне фото: міська рада

У Херсонській області продовжує функціонувати «Соціальне таксі». За пів року послугою скористались понад 400 маломобільних жителів та людей з інвалідністю. 

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації. 

Зазначається, що наразі перевезення здійснюються в межах Херсонського району. Люди можуть дістатися до лікарень, ЦНАПів, банків, державних або комунальних установ для оформлення необхідних документів.

«За пів року послугами з перевезення скористалися більш ніж чотири сотні жителів Херсонщини, які не можуть пересуватися самостійно. Автівка «Соціального таксі» оснащена усім необхідним для транспортування маломобільних осіб та людей з інвалідністю. Їх супроводжує двоє фахівців: водій та соцпрацівник», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі запрацювала муніципальна служба «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю. 

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