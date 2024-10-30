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За минулу добу вогнеборці загасили шість пожеж: горіло сміттєзвалище, будинки та металевий вагончик

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Сьогодні, 29 жовтня, та в ніч на 30 жовтня надзвичайники у Миколаївській області шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в регіоні.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, вранці у селі Мазурове Первомайського району загорівся металевий вагончик. Вогнеборці ліквідували займання на площі 40 квадратних метра.

Двічі виникали займання в житловому секторі: у селі Радісний Сад Миколаївського району та у селі Семенівка Первомайського району. Перший епізод оперативно ліквідовали на незначній площі. В другому — площа горіння склала 60 квадратних метрів, її спричинило коротке замкнення електромережі.

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Ще дві пожежі — це випадки займань сміття на території місцевого сміттєзвалища у селі міського типу Первомайське Миколаївського району та нежитлового будинку в Миколаєві.

Нагадаємо, що через ворожий обстріл також, горів автомобіль в Очакові. Nissan Qashqai знищено повністю. Обійшлось без жертв.

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