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Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд: причина

Донецька область. Ілюстраційне фотоДонецька область. Ілюстраційне фото

У середу, 30 жовтня, стало відомо, що місцева влада та військові мають намір повністю заблокувати в'їзд і виїзд у місто Покровськ Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк в ефірі телемарафону, пише «Слово і діло».

За його словами, рішення ухвалили з метою оборони від російських окупантів. Військові вже почали перекривати околиці міста.

«За кожним містом закріплена бойова бригада. За нашим теж дуже сильна. Дякуємо інженерам, які розробили план оборони міста. Мешканців закликаю евакуюватися, бо місто повністю блокуватиметься для в'їзду та виїзду з мікрорайонів, вулиць тощо. Люди це вже бачать», — сказав Сергій Добряк.

Також чиновник додав, що російські підрозділи знаходяться вже за 6,7 км від околиці Покровська. Однак, у місті залишаються ще майже 12 тисяч людей.

«Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву», — підсумував Сергій Добряк.

Нагадаємо, 29 жовтня, о 08:12 та 08:25 російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду Миколаївщини. А також упродовж дня чотири рази атакувала FPV-дронами.

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