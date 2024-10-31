Росіяни вдарили по багатоповерхівці Харкова: 35 людей постраждали, є загиблі, серед них дитина

Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА

Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по багатоповерхівці в Харкові, зруйновано два поверхи. Загинув 11-річний хлопчик та ще одна людина, 35 особи постраждали.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов.

За даними ОВА росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо — є потерпілі, в тому числі під завалами. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА

На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Серед постраждалих двоє важких — дитина 11 років та 22-річний чоловік.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару в Харкові.

«На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці. Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою», — написав Володимир Зеленський.

Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА

Олег Синєгубов згодом повідомив, що 14 людей постраждали, щонайменше троє перебувають під завалами, попередньо, серед них — жінка та дитина

О 00:17 Ігор Терехов повідомив про 24 постраждалих. О 00:47 Синєгубов написав, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика. Ще 29 людей постраждало.

Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: Харківська ОВА

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя, сказав «Суспільному» директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років.

У прокуратурі Харківщини додали, що хлопчика, якого дістали з-під завалів було 12 років. Ще 35 людей потсраждали.

Одна дитина загинула. З-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіл. Буде проведена експертиза щодо встановлення особи.

Очільник Міністерсва внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що нічний удар ворога зруйнував підʼїзд багатоповерхівки.

За його словами розбір завалів ще триває. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди. Поліцейські також отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок. Наразі задіяні всі необхідні підрозділи для пошуку.

Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: ДСНС Удар РФ по Харкову 30 жовтня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора, 30 жовтня, російська армія шість разів атакувала з FPV-дронів Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.