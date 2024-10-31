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У центрі Миколаєва вночі горів житловий будинок

Пожежа будинку, Фото: ДСНС Миколаївщини (ілюстративне)Пожежа будинку, Фото: ДСНС Миколаївщини (ілюстративне)

Сьогодні вночі, 31 жовтня у Миколаєві на вулиці Садовій загорівся дах житлового будинку. Рятувальникам подзвонили господарі, які, прокинувшись виявили займання.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, за годину пожежу вдалось ліквідувати площею 50 квадратних метрів.

«Завдяки своєчасно вжитим заходам не допущено повного знищення даного будинку та перекидання вогню на поруч розташований. Причина загоряння  встановлюється», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби, в області, зареєстровано ще три пожежі, з яких одна — на транспорті, ще дві — сміття на відкритій території та очерету.

Нагадаємо, 29 жовтня, та в ніч на 30 жовтня надзвичайники у Миколаївській області шість разів залучались до ліквідації пожеж, які виникли в регіоні.

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