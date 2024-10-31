У Миколаєві неповнолітні розбили скло на зупинці громадського транспорту

У Миколаєві троє неповнолітніх розбили скло на зупинці. Фото: Нацполіція

Ввечері 20 жовтня у Миколаєві на перетині вулиць Аркасівської та Марка Кропивницького невідомі розбили скляний павільйон зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За інформацією правоохоронців, троє хлопців, віком від 12 до 14 років, розбили скло на зупинці за допомогою тактичної металевої ручки.

Поліцейські запросили до Миколаївського райуправління батьків підлітків. Відносно них склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», які направлені на розгляд до суду.

«Шановні громадяни, просимо вас відповідально ставитись до збереження комунального майна міста, а у випадку, якщо ви побачили скоєння правопорушень — негайно інформувати про це поліцію за номером 102», — додали правоохоронці.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували випадки вандалізму, невідомі розбили скло на зупинці та зламали лавку.