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У Миколаєві невідомі пошкодили зупинку та зламали лавку

У Миколаєві знову зафіксували випадки вандалізму, невідомі розбили скло на зупинці та зламали лавку.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївські парки».

Зазначається, на перетині вулиць Аркасівська та Велика Морська, розбили скло на зупинковому комплексі.

У Миколаєві невідомі розбили скло на зупинці. Фото: «Миколаївські парки»У Миколаєві невідомі розбили скло на зупинці. Фото: «Миколаївські парки»
У Миколаєві невідомі розбили скло на зупинці. Фото: «Миколаївські парки»У Миколаєві невідомі розбили скло на зупинці. Фото: «Миколаївські парки»

Окрім цього, по вулиці Соборній (від вулиці Велика Морська та Марка Кропивницького) зламали лавку, на якій могли б відпочивати відвідувачі скверу.

У Миколаєві невідомі пошкодили лавку. Фото: «Миколаївські парки»У Миколаєві невідомі пошкодили лавку. Фото: «Миколаївські парки»

«Звісно працівники підприємства встановлять лавку на її правильне місце, висадять нові насадження, відремонтують урни та інше. Але дуже засмучує, той факт, що працівники стараються, викладаються на повну, щоб прикрасити парки та сквери, а натомість отримують знищення та знецінення їх праці», — додали у КП.

Нагадаємо, у Миколаєві невідомі викрали саджанці ялівців та перевернули лавку в скверах міста.

Також вандали пошкодили зелені насадження в сквері «Ради Європи».

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