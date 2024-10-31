На Миколаївщині внаслідок пожежі житлового будинку загинула людина
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- Даріна Мельничук
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18:28, 31 жовтня, 2024
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Вдень 31 жовтня у селі Крива Балка Веснянської територіальної громади Миколаївського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що під час розвідки у будинку, вогнеборці виявили в одній з кімнат будинку тіло загиблого чоловіка.
Пожежу ліквідували на площі 70 квадратних метрів, причина встановлюється.
Від ДСНС працювали 11 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, 31 жовтня у Миколаєві на вулиці Садовій загорівся дах житлового будинку. Рятувальникам подзвонили господарі, які, прокинувшись, виявили займання.
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