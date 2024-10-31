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На Миколаївщині внаслідок пожежі житлового будинку загинула людина

На Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 31 жовтня у селі Крива Балка Веснянської територіальної громади Миколаївського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що під час розвідки у будинку, вогнеборці виявили в одній з кімнат будинку тіло загиблого чоловіка.

Пожежу ліквідували на площі 70 квадратних метрів, причина встановлюється.

Від ДСНС працювали 11 рятувальників та 3 одиниці техніки.

На Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині загорівся будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, 31 жовтня у Миколаєві на вулиці Садовій загорівся дах житлового будинку. Рятувальникам подзвонили господарі, які, прокинувшись, виявили займання.

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