Кинув гранату в авто поліції: на Баштанщині слідчі завершили досудове розслідування інциденту
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- Світлана Іванченко
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19:22, 31 жовтня, 2024
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На Баштанці завершили досудове розслідування інциденту, коли молодик кинув гранату в авто поліції. Внаслідок вибуху були пошкоджені колеса, бокове скло, а також кузов транспортного засобу. За даними Баштанського районного відділу поліції, тепер подальшу долю правопорушника визначить суд: йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.
У відомстві нагадали, що подія сталась в ніч з 15 на 16 серпня. Під час патрулювання у Софіївській громаді наряд поліції помітив автомобіль без габаритних вогнів та номерних знаків. Поліцейські увімкнули проблискові маячки й через гучномовець вимагали зупинити авто, але водій лише збільшив швидкість. Під час переслідування один з пасажирів автомобіля кинув у бік патрульного авто вибухівку, що спричинило пошкодження службового транспорту. Тоді затримали та повідомили про підозру 24-річному чоловіку.
Слідчі повідомили, що досудове розслідування завершили, обвинувальний акт направили до прокуратури, а звідти — до суду. Чоловік відповідатиме за статтями 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») та 348 («Посягання на життя працівника правоохоронного органу») Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялось, що у Первомайську на парковці біля одного із супермаркетів пʼяний чоловік, тримаючи в руці гранату, висмикнув чеку та погрожував її підірвати.
Раніше, в одному із сіл Миколаївщини затримали чоловіка, який у місцевому магазині показував відвідувачам гранати.
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