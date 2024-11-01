Росія з FPV-дрона атакувала село на Миколаївщині: пошкоджено будинок
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- Марія Хаміцевич
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7:50, 01 листопада, 2024
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Минулої доби 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини.
Про це пвідомили у Миколаївської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що обстріляли Куцурубську громаду об 11:45 з FPV-дрона. У результаті в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, але постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що 30 жовтня, російська армія шість разів атакувала з FPV-дронів Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка було пошкоджено господарську споруду та автомобіль.
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