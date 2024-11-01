У жителя Одещини поліція вилучила конопель на ₴20 млн: йому загрожує до 7 років вʼязниці

На Одещині поліція викрила чоловіка, який виростив понад 2,5 тисячі кущів конопель на чужому полі. Фото: Нацполіція

У місті Рені Одеської області поліцейські вилучили у місцевого мешканця понад 2,5 тисячі кущів конопель, вартість яких складає майже 20 мільйонів гривень. Йому загрожує до 7 років увʼязнення.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 60-річний мешканець міста Рені використав для вирощування конопель 4 гектари чужих земельних територій, що на Подільщині. Він примітив їх декілька років тому, працюючи у цій місцевості.

«Наприкінці травня, дочекавшись, коли висаджена власниками ділянки кукурудза зійде, підозрюваний засіяв теж саме поле насінням конопель. Протягом кількох місяців чоловік здійснював культивування рослин та довів їх до стадії визрівання. Однак, зібрати «врожай» наркоаграрію не вдалося», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили з чужого поля 2 тисячі 552 куща, які за висновком експертизи є рослинами роду коноплі та містять наркотичні засоби і психотропні речовини.

Загальна вартість нарковмісних рослин за цінами «чорного ринку» сягає близько 20 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин, що передбачає частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали 26-річного чоловіка за підозрою у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. У нього вилучили 60 згортків із наркотичною речовиною, йому загрожує до десяти років в'язниці.