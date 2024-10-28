У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у «закладці» наркотиків

У Миколаєві поліцейські затримали 26-річного чоловіка за підозрою у зберіганні та розповсюдженні наркотиків. У нього вилучили 60 згортків із наркотичною речовиною, йому загрожує до десяти років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

У відомстві зазначили, що під час патрулювання поліцейські зупинили на вулиці чоловіка, який поводив себе підозріло. Поліцейські перевірили документи та у ході спілкування чоловік повідомив, що має при собі наркотичні засоби. Підозрюваний зізнався, що приїхав до Миколаєва для незаконного заробітку, купував наркотики через соцмережі та за гроші розкладав їх на території міста.

Патрульні затримали чоловіка, який зберігав та розповсюджував наркотики. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області Патрульні затримали чоловіка, який зберігав та розповсюджував наркотики. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області Патрульні затримали чоловіка, який зберігав та розповсюджував наркотики. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Еспрес-тест підтвердив, що вилучена речовина є наркотичною. Поліція затримала підозрюваного, а вилучені згортки передали на експертизу.

За погодженням з прокуратурою, фігуранту повідомили про підозру за статтею, що передбачає до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Раніше у Баштанському районі Миколаївської області затримали мешканця Хмельниччини, якого підозрюють у постачанні психотропів для розповсюдження закладок.

Раніше повідомлялось, що у вересні цього року правоохоронці викрили діяльність групи з Баштанського району, які незаконно купували психотропні речовини, фасували та пакували їх для подальшого безконтактного збуту, замотуючи ізолентою.

Нагадаємо, на території одинадцяти областей України викрили угрупування, яке заробляло щомісяця 15 мільйонів гривень на збуті заборонених речовин через інтернет-магазин.