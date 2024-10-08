У Баштанському районі Миколаївської області затримали мешканця Хмельниччини, якого підозрюють у постачанні психотропів для розповсюдження закладок.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, 21-річний мешканець Хмельницької області пересилав великими партіями наркотичні і психотропні речовини, зокрема PVP, мефедону, метамфетаміну, марок LSD та канабісу до різних регіонів країни, зокрема у Баштанський район.

Нині поліцейські його затримали та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

На Миколаївщині затримали хмельничанина, якого підозрюють у постачанні наркотиків, фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали хмельничанина, якого підозрюють у постачанні наркотиків, фото: Нацполіція На Миколаївщині затримали хмельничанина, якого підозрюють у постачанні наркотиків, фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що у вересні цього року правоохоронці викрили діяльність групи з Баштанського району, які незаконно купували психотропні речовини, фасували та пакували їх для подальшого безконтактного збуту, замотуючи ізолентою.

Вони через месенджер приймали замовлення від клієнтів. Закладки ж розміщували на кладовищах та в лісосмугах у Баштанській, Казанківській та Новобузькій громадах, заначають у поліції.

Тоді трьох членів наркоугруповання затримали та повідомили їм про підозру. Згодом правоохоронці встановили і особу постачальника. Ним виявився житель Хмельниччини.

Нагадаємо, на території одинадцяти областей України викрили угрупування, яке заробляло щомісяця 15 мільйонів гривень на збуті заборонених речовин через інтернет-магазин.