Росіяни вдарили двома ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та поранені

Російські війська завдали ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові.

Як повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, унаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 правоохоронців та четверо цивільних отримали поранення.

«Загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким нашого колеги, чиє життя обірвалось під час несення служби. Тієї самої поліцейської служби у прифронтовому Харкові, щоденно пов’язаної з ризиком для життя. Зичу швидкого одужання всім пораненим», – написав він.

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського

Повідомляється, що на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, 30 жовтня, російські війська вдарили по багатоповерхівці в Харкові, зруйновано два поверхи. Загинув 11-річний хлопчик та ще одна людина, 35 осіб постраждали.