Росіяни вдарили двома ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та поранені
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- Анна Гакман
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19:21, 01 листопада, 2024
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Російські війська завдали ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові.
Як повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, унаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 правоохоронців та четверо цивільних отримали поранення.
«Загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким нашого колеги, чиє життя обірвалось під час несення служби. Тієї самої поліцейської служби у прифронтовому Харкові, щоденно пов’язаної з ризиком для життя. Зичу швидкого одужання всім пораненим», – написав він.
Повідомляється, що на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки атаки.
Нагадаємо, 30 жовтня, російські війська вдарили по багатоповерхівці в Харкові, зруйновано два поверхи. Загинув 11-річний хлопчик та ще одна людина, 35 осіб постраждали.
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