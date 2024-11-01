  • пʼятниця

    1 листопада, 2024

  • 13.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 13.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вдарили двома ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та поранені

Російські війська завдали ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові.

Як повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, унаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 правоохоронців та четверо цивільних отримали поранення.  

«Загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко. Висловлюю щирі співчуття родині та близьким нашого колеги, чиє життя обірвалось під час несення служби. Тієї самої поліцейської служби у прифронтовому Харкові, щоденно пов’язаної з ризиком для життя. Зичу швидкого одужання всім пораненим», – написав він.

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана ВигівськогоРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана ВигівськогоРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана ВигівськогоРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана ВигівськогоРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана ВигівськогоРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана ВигівськогоРосійські війська завдали ракетного удару по Харкову, фото з Facebook Івана Вигівського

Повідомляється, що на місці події працюють поліцейські, які надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, 30 жовтня, російські війська вдарили по багатоповерхівці в Харкові, зруйновано два поверхи. Загинув 11-річний хлопчик та ще одна людина, 35 осіб постраждали.

Останні новини про: Обстріли

Росіяни вдарили по багатоповерхівці Харкова: 35 людей постраждали, є загиблі, серед них дитина
Росіяни атакували дроном автомобіль на Херсонщині: четверо людей постраждали
У Херсоні внаслідок російської атаки виникли дві пожежі

Читайте також:

новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Обстріли

У Херсоні внаслідок російської атаки виникли дві пожежі
Росіяни атакували дроном автомобіль на Херсонщині: четверо людей постраждали
Росіяни вдарили по багатоповерхівці Харкова: 35 людей постраждали, є загиблі, серед них дитина

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

4 години тому

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська

Головне сьогодні