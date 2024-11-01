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Житель Миколаївщини задушив свою матір мотузкою: йому загрожує до 15 років увʼязнення

На Миколаївщині чоловік задушив свою матір мотузкою. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині чоловік задушив свою матір мотузкою. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві своєї матері. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. 

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 31 жовтня до відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця Ольшанської громади про те, що у будинку він виявив тіло сусідки без ознак життя. 

За інформацією правоохоронців, до злочину причетний син потерпілої. 

«Того дня між 54-річним чоловіком та його 77-річною матір’ю виникла сварка, у ході якої син задушив жінку мотузкою. Після чого намагався замаскувати вбивство під самогубство», — йдеться у повідомленні. 

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі суд обирав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Куяльницькій громаді Одеської області поліція виявила закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який лежав у веранді приватного будинку. Власниця будинку пояснила, що померлий — її син.

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