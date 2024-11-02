На Миколаївщині 10% учнів продовжують навчатися за кордоном, – ОВА

Школяр, ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на листопад у Миколаївській області 10 тисяч 315 учнів продовжують навчання за кордоном.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що в області функціонує 415 закладів загальної та середньої освіти, де навчається 100 тисяч 796 учнів.

«Мережа комунальних закладів загальної і середньої освіти складає у нас 415 закладів. Під час осінніх канікул в області функціонують 94 заклади освіти, що становить 23% від усіх закладів, де навчається 22 тисячі 633 учні, або 22% від загальної кількості. Ще 182 заклади реалізують змішану форму навчання, що складає 44% загальної мережі, і в них здобувають освіту 38 тисяч 409 учнів, тобто 38% від загальної кількості. Крім того, 139 закладів працюють у режимі онлайн, де зафіксовано 7,5 тисячі учнів», — розповіла вона.

Як зазначила Алла Веліховська, 10% учнів продовжують навчання за кордоном:

«Сьогодні за кордоном перебуває 10 тисяч 315 учнів, що становить 10% від загальної кількості. Вони постійно підтримують зв'язок зі своїми класними керівниками та однокласниками, а батьки активно беруть участь у освітніх чатах».

Де на Миколаївщині є очна освіта?

Нагадаємо, що понад 300 шкіл у Миколаївській області хотіли розпочати навчання на очній, або в змішаній формі. Однак після спеціалізованих перевірок їх кількість зменшилась вдвічі.

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.