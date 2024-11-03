Google оновив мапу «засвітивши» розміщення українських військових систем, — Центр протидії дезінформації

Офіс Google, фото: Shutterstock

Компанія Google виклала на мапах оновлені знімки, на яких оприлюднила розміщення українських військових систем.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

«Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Росіяни вже активно розганяють ці знімки», — написав він.

За його словами, Україна терміново звернулась до компанії, аби виправити ситуацію, однак поки що дій з її боку немає.

«Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього», — пише Андрій Коваленко.

Згодом керівник ЦПД повідомив, що в Google відповіли, що вже працюють над вирішенням ситуації зі знімками систем Сил оборони.

«Після публічної реакції звʼязалися представники Гугл, кажуть, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем», — зазначив Андрій Коваленко.

Він також наголосив, що в подальшому потрібно проговорити, як вирішувати будь-які проблеми оперативно.

Нагадаємо, жителю Миколаєва оголосили підозру у коригуванні атак РФ по місту, а також у поширенні інформації про локації Сил оборони України та критичної інфраструктури міста.