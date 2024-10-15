«Зливав» ворогу інформацію про розташування критичної інфраструктури у Миколаєві: місцевому мешканцю оголосили підозру

Мешканець Миколаєва, якого підозрюють у шпигуванні на користь РФ, фото: СБУ

Жителю Миколаєва оголосили підозру у коригуванні атак РФ по місту, а також у поширенні інформації про локації Сил оборони України та критичної інфраструктури міста.

Як повідомили у Службі безпеки України, у травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Після початку повномасштабної війни він «активізувався» в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії РФ, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме таким чином він потрапив до «уваги» окупантів, які налагодили з ним зв’язок через Telegram.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, 43-річний чоловік обходив місто і приховано фіксував на мобільний телефон розташування українських захисників та об’єкти критичної інфраструктури в місті.

Зібрані розвіддані він передавав через Telegram у формі повідомлень та скриншотів із Google Maps.

Затримали чоловіка у Миколаєві за місцем проживання та повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 КК України. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали голову Куцурубської обʼєднаної територіальної громади Інну Копійку за підозрою у виправдовуванні повномасштабного вторгнення Росії.