Штраф ₴51 тисяча: на Одещині винесли вирок іноземці за самовільну забудову заповідника

На Одещині винесли вирок іноземці за самовільну забудову заповідника. Ілюстраційне фото

В Одеській області громадянку Молдови засудили за самовільне будівництво сарай на території ландшафтного парку «Тилігульський».

Про це йдеться у вироку Березівського районного суду Одеської області від 30 жовтня.

Суд встановив, що іноземка розпочала будівництво у прибережній зоні площею 60 квадратних метрів на відстані 62 метри від води. На територію заповідника були завезені матеріали. Крім того, вона залучила знайомого, якому не повідомила про відсутність дозволів на будівництво.

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Зазначається, що під час засідання обвинувачена визнала провину, розкаялася та добровільно відшкодувала збитки. А саме, майже 47 тисяч гривень на користь Березівської міської ради.

Крім того, суд визнав її винною у будівництві на самовільно зайнятій ділянці та зобов’язав сплатити штраф у розмірі 51 тисяча гривень. У рішенні зазначається, що вирок можна оскаржити протягом 30 днів з моменту оголошення.

Раніше повідомлялось, що на зимівлю у ландшафтний парк «Тилігульський» Одеської області прилетів дуже рідкісний та незвичайний вид куликів — кульон великий.

Нагадаємо, що Миколаївська прокуратура намагається повернути державі землі ландшафтного парку «Тилігульський».

Раніше, заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

Також повідомлялося, що Держекоінспекція планує перевірити вплив потоку туристів на екологію регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Нагадаємо, щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.

До того ж у лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію – спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Водночас у червні екологиня Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Після чого профільна комісія облради рекомендовала обмежити в’їзд автотранспорту на територію парку «Тилігульський».

Варто зазначити, ферма «Равликовий Рай» розташована в селі Українка біля Тилігульського лиману. Популярна локація є однією з найбільших на півдні України і єдиною поєднаною з кафе.