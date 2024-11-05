На Миколаївщині виявили незаконний видобуток піску: порушника оштрафували

Незаконний видобуток піску, Фото: пресслужби Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

У Кривоозерській громаді, що на Миколаївщині, державні інспектори зафіксували факт незаконного видобутку піску.

Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, порушника оштрафували на 1 тисячу 700 гривень.

«Під час природоохоронних заходів державні інспектори виявили факт незаконного видобутку піску на території Кривоозерської селищної територіальної громади Первомайського району. Громадянин здійснював забір піску з несанкціонованого кар'єру, порушуючи Кодекс України про надра», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві у мікрорайоні Варварівка, під час перевірок, екологи виявили сім несанкціонованих сміттєзвалищ.