  • середа

    6 листопада, 2024

  • 2.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 2.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині виявили незаконний видобуток піску: порушника оштрафували

Незаконний видобуток піску, Фото: пресслужби Державної екологічної інспекції Південно-Західного округуНезаконний видобуток піску, Фото: пресслужби Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

У Кривоозерській громаді, що на Миколаївщині, державні інспектори зафіксували факт незаконного видобутку піску.

Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, порушника оштрафували на 1 тисячу 700 гривень.

«Під час природоохоронних заходів державні інспектори виявили факт незаконного видобутку піску на території Кривоозерської селищної територіальної громади Первомайського району. Громадянин здійснював забір піску з несанкціонованого кар'єру, порушуючи Кодекс України про надра», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві у мікрорайоні Варварівка, під час перевірок, екологи виявили сім несанкціонованих сміттєзвалищ.

Останні новини про: Екологія

₴87 тисяч збитків: у Миколаєві важкою технікою пошкодили газон на «Флотському бульварі»
За два тижні обстрілів Миколаївщини росіяни завдали збитків довкіллю на ₴3,4 млн
Обстріл росіян порту та будинку на Одещині завдав збитків довкіллю на понад ₴100 тисяч
Реклама

Читайте також:

новини

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Олена Козубовська
новини

Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів

Даріна Мельничук
новини

«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич

Олена Козубовська
новини

Служба відновлення уклала договори на будівництво нового водогону для Миколаєва на понад ₴5 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві витратять ₴1 млн з бюджету на клумбу з лавкою на Соборній

Олена Козубовська

Останні новини про: Екологія

Обстріл росіян порту та будинку на Одещині завдав збитків довкіллю на понад ₴100 тисяч
За два тижні обстрілів Миколаївщини росіяни завдали збитків довкіллю на ₴3,4 млн
₴87 тисяч збитків: у Миколаєві важкою технікою пошкодили газон на «Флотському бульварі»

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Олена Козубовська

Поетичні читання: у Миколаїв завітали троє сучасних українських літераторів

Чому не можна палити листя та як це шкодить здоров‘ю: пояснюємо