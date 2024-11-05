На Миколаївщині виявили незаконний видобуток піску: порушника оштрафували
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- Анна Гакман
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23:00, 05 листопада, 2024
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У Кривоозерській громаді, що на Миколаївщині, державні інспектори зафіксували факт незаконного видобутку піску.
Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, порушника оштрафували на 1 тисячу 700 гривень.
«Під час природоохоронних заходів державні інспектори виявили факт незаконного видобутку піску на території Кривоозерської селищної територіальної громади Первомайського району. Громадянин здійснював забір піску з несанкціонованого кар'єру, порушуючи Кодекс України про надра», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві у мікрорайоні Варварівка, під час перевірок, екологи виявили сім несанкціонованих сміттєзвалищ.
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