В Миколаєві у мікрорайоні Варварівка ліквідували 5 сміттєзвалищ, — Держекоінспекція

У мікрорайоні Варварівка ліквідували 5 сміттєзвалищ. Ілюстрація: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

В Миколаєві у мікрорайоні Варварівка, під час перевірок, екологи виявили сім несанкціонованих сміттєзвалищ.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що інспекція направила до адміністрації Центрального району лист із проханням ліквідувати звалища.

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На сьогодні п'ять сміттєзвалищ вже прибрали. Крім того, на одного з власників відходів склали адміністративний протокол за статтею 152 КУпАП, а на іншій ділянці — узгодили місце для тимчасового зберігання будівельного сміття під час ремонту будинку.

Нагадаємо, що у Миколаєві прибрали незаконне звалище побутових відходів на вулиці Металургів, 26А, у Корабельному районі Миколаєва.

Раніше повідомлялось, що комунальники прибрали стихійне звалище в Центральному районі Миколаєва.

Нагадаємо, що на Миколаївщині, у Вільнозапорізькій громаді, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею близько 800 м².

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2024 року у Миколаївській області зафіксували 503 несанкціонованих сміттєзвалища.